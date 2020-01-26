Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 2 тысячи. 56 человек скончались. Такие данные приводят власти страны. Заражение подозревается еще у почти 2700 человек, однако их диагноз пока не подтвержден.

Госдепартамент США собирается эвакуировать из китайского Уханя сотрудников генконсульства. Ведомство также готово вывезти ограниченное число соотечественников. 28 января самолет из Китая прибудет в Сан-Франциско, сообщает агентство Рейтер. Правительство Китая пообещало оказать помощь в вывозе американцев.

Ранее сообщалось, что посольство России вместе с китайской стороной начало прорабатывать эвакуацию россиян из страны. Переговоры о вывозе своих граждан из Уханя, закрытого на карантин, также ведет Франция.