В центре Нефтеюганска сегодня пройдёт митинг за отставку главы города Сергея Дегтярёва

Устроители митинга в Нефтеюганске недовольны работой местных властей. Люди пеняют градоначальнику Сергею Дегтярёву на то, что инфраструктура не развивается, не хватает социальных объектов, системы жизнеобеспечения города оставляют желать лучшего. Тротуары не ремонтируют, на дорогах и во дворах практически нет освещения. Вдобавок ко всему местные власти оказались не готовы снегопаду, который недавно обрушился на Нефтеюганск. Из-за этого в городе возник коллапс. Нынешний мэр Дегтярёв и его команда, по мнению устроителей акции, не могут справиться с проблемами. Жители также возмущены тем, что в этом году тарифы на услуги ЖКХ повысят более, чем на 10 процентов, при этом руководство города никак не воспротивилось данному решению. Дегтярёв лично согласовал митинг за свою отставку, разрешив собраться не более 150ти участникам. При этом сразу после акции власти решили провести флешмоб по случаю прошедшего накануне Дня студента.

Единоросс Сергей Дегтярёв руководит Нефтеюганском около четырёх лет. В последние месяцы критики в его адрес звучит всё больше. Аналогичную акцию противники мэра провели в сентябре прошлого года. На неё тогда вышли сотни людей.