Российский лыжник Александр Большунов выиграл пасьют на этапе Кубка мира в Германии

И сегодня в классическом спринте постарается упрочить лидерство в общем зачете.

Большунов в нынешнем сезоне громит всех. После уверенной победы на Тур де Ски российский лыжник выиграл три старта из трех. В 15-километровом пасьюте Александру вновь не было равных. А вот его главный преследователь в общем зачете Кубка Мира — норвежец Йоханнес Клебо – вообще не смог закончить гонку.

Теперь в тотале преимущество Большунова над скандинавом – почти 300 очков. Правда, в спринте Александр в нынешнем сезоне еще не побеждал.

В женском пасьюте очередную победу одержала Тереза Йохауг из Норвегии. Наша Наталия Непряева была на финише шестой. Но в общем зачете Кубка мира еще больше приблизилась ко второй позиции.

Которую пока сохранила за собой другая норвежка – Хайди Венг.