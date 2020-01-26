Китай разрабатывает вакцину от нового коронавируса

К настоящему времени уже удалось выделить вирус, сейчас идет выборка штамма, сообщила газета «Чайна дейли». Кроме того, по ее данным, Центр по контролю и профилактике заболеваний отбирает лекарства, которые эффективно противодействуют пневмонии нового типа.

По последним данным число подтвержденных в Китае случаев заражения новым коронавирусом превысило 2 тысячи. По меньшей мере 56 случаев завершились летальным исходом.