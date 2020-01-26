Запуск «Союз-2.1а» с военным спутником с космодрома Плесецк отменен из-за сбоя в электрооборудовании носителя

Запуск ракеты «Союз-2.1а» с военным спутником «Меридиан-М» с космодрома Плесецк отменен из-за сбоя в электрооборудовании носителя. Ракета снята со стартового стола, неисправность планируют устранить за одну-две недели, сообщили ТАСС два источника в ракетно-космической отрасли. По их словам, сбой был выявлен в пятницу утром до начала заправки ракеты компонентами топлива. По данным специализированного портала Spaceflightnow, запуск должен был состояться в тот же день в 14:00 мск. Ракета была установлена на модернизированный стартовый комплекс номер 3. Первый после ремонта пуск с него состоялся в декабре.
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