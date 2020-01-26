Дискредитирующая Дональда Трампа видеозапись с обсуждением ситуации на Украине опубликована в интернете

Ролик представлен на Ютьюб-канале Ассошиетед Пресс в качестве новых доказательств по делу об импичменте президента США. По данным издания, запись сделана во время делового ужина. За столом с Трампом якобы присутствовали выходцы с Украины Лев Парнас и Игорь Фурман. Трамп поинтересовался, как долго Украина сможет противостоять российской агрессии без помощи США, а также призвал к увольнению американского посла на Украине Мари Йованович. Кто-то, как утверждает агентство, партнер адвоката Трампа Парнас говорит ему, что посол – это самая большая проблема, от которой надо избавиться, так как она рассказывает всем о скором привлечении Трампа к ответственности. Ближе к концу обсуждения Парнас вручил Трампу подарок от «главного раввина на Украине» и раввинов в Израиле. Он сравнил американского президента с Мессией, пришедшим спасать мир, и добавил, что Трамп спасает Украину. В это время в беседу вступил Игорь Фурман. «Все евреи Украины молятся за вас», — произнес он.