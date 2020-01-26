Военно-историческая реконструкция пройдет сегодня в Ленинградской области

Акция посвящена празднованию полного освобождения Ленинграда от блокады.

Реконструкция изобразит встречу сил Волховского и Ленинградского фронтов в 1943 году. Об этом сообщили в правительстве Ленобласти. Мероприятие под названием «Январский гром» начнется в деревне Порожки Ломоносовского района Ленобласти в 12 часов. Перед началом участники возложат цветы к мемориалу Зеленого пояса Славы. Ожидается. что в акции поучаствуют более 700 реконструкторов из 50 городов России, СНГ и стран Прибалтики. Гости смогут также посмотреть интерактивную выставку с военно-полевыми лагерями обеих армий. Мероприятие пройдет в рамках 9 фестиваля под названием в «Полосе прорыва».



Фестиваль закончит свою работу в 18 часов.