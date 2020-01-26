Жители районов, по которым пройдет Юго-Восточная хорда, записали видеообращение к премьеру Михаилу Мишустину

Они просят взять под контроль строительство магистрали. Москвичи настаивают на его остановке до полного вывоза радиоактивных отходов.

Между тем, факт того, что Сергей Собянин признал ситуацию с радиоактивным загрязнением, не стал удивлением для местных жителей. Об этом «Эху Москвы» рассказал один из участников акции Дмитрий Сараев. Сараев также заметил, что много вопросов и по поводу того, где конкретно будут проходить опоры хорды. По словам активиста, они неоднократно пытались добиться ответа от местных властей, но безуспешно