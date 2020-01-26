Лидер правящей польской партии заявил, что Россия, помимо Германии, обязана выплатить Польше репарации

Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше репарации. Речь идет о компенсациях за ущерб, нанесенный Советским Союзом во время Второй мировой войны.

Необходимо помнить, что благодаря советским войскам Польша после войны приобрела значительные территории Германии. Об этом «Эху Москвы» рассказал доктор исторических наук, профессор НИУ ВШЭ Олег Будницкий. Вне зависимости от политики Сталина, нельзя отрицать, что именно Красная Армия освободила Польшу от нацистских захватчиков, добавил Олег Будницкий.