Председатель отдела внешних церковных связей МП: Религиозное образование в школах пока находится на низком уровне

Религиозное образование в российских школах пока находится на низком уровне. Такую оценку дал председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Светская школа не должна становиться площадкой для проповеди, но дети должны получать адекватные знания о религии, добавил Иларион.
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