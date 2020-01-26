Митинг за экологическую безопасность проведут сегодня жители Омска

В городе регулярно фиксируют загрязнение воздуха.

Протестующие соберутся в полдень перед зданием спортивно-концертного комплекса имени Блинова. Акция пройдет под лозунгом «За качество жизни и чистый город, против отравления воздуха». Ее инициатором выступила председатель Омского отделения партии «Яблока» Татьяна Нагибина и поддержал городской общественный совет. Организаторы утверждают, что 3 года Омск подвергается химической атаке, постоянно фиксируется превышение показателей предельно допустимой концентрации вредных веществ. Так в 2017 году загрязнение воздуха в Омске превысило норму в 400 раз. Однако, несмотря на жалобы, надзорные органы не могут установить реальные источники выбросов вредных веществ в атмосферу и остановить загрязнение воздуха, отмечают инициаторы митинга. По их словам, Омск постоянно накрывает смогом с запахом гари, жженой резины, и сероводорода.

На сайте Change.org создана петиции «Мы хотим дышать!», ее авторы призывают власти остановить загрязнение воздуха в Омске.