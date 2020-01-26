Путин поручил Генпрокуратуре проверить законность уголовного преследования фигуранта «московского дела» Котова

Президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить законность уголовного преследования фигуранта «московского дела» Константина Котова.

Это реальный шанс, что дело будет пересмотрено, сказал «Эху Москвы» доктор юридических наук, бывший глава СПЧ Михаил Федотов. Между тем, Федотов заметил, что судебная система не всегда оправдывает надежды на объективность.

Напомним, Константин Котов — единственный фигурант «московского дела», который получил 4 года колонии по так называемой «дадинской статье»