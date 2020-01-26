Представители левых сил подали обращение в АП с требованием провести референдум по поправкам в Конституцию

Представители левых сил подали обращение в администрацию президента с требованием провести общероссийский референдум по поправкам в Конституцию. На Старой площади в Москве накануне собралось, по разным оценкам, от ста до нескольких сот человек.

Активист движения «Левый фронт» сказал «Эху Москвы», что не доверяет рабочей группе, созданной Владимиром Путиным.

Активисты раздавали тексты обращения к президенту прохожим. Некоторые брали письмо, подписывали его и относили в приемную администрации главы государства.