В Перу пройдут досрочные парламентские выборы

За 130 мест в однопалатном законодательном органе поборется 21 партия. Мандат депутатов внеочередного созыва будет укороченным и продлится чуть более года. В апреле 2021-го в южноамериканской республике пройдут очередные всеобщие выборы, в ходе которых помимо депутатов, будет избран глава государства. Необходимость досрочного голосования возникла на фоне разногласий между исполнительной властью и конгрессом по поводу процедуры избрания членов Конституционного суда. Согласно конституции, их назначает парламент, однако президент Мартин Вискарра считает, что этот процесс должен стать публичным, прозрачным и учитывать различные мнения. Поэтому он намеревался поставить перед законодателями вопрос о доверии своему кабинету. 30 сентября, после того как парламентарии отложили голосование по вотуму доверия до начала выборов членов КС, Вискарра распустил конгресс и назначил досрочные выборы.
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