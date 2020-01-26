У граждан Китая, госпитализированных из гостиницы в Москве, признаков пневмонии нет

Граждане Китая, госпитализированные из гостиницы в Москве, находятся в удовлетворительном состоянии, признаков пневмонии у них нет. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения. Там отметили, что скорая выезжала на местно проживания туристов и затем доставила семерых из них в стационар потому, что они приехали из региона, к которому приковано повышенное внимание. В департаменте также заверили, что в столице нет угрозы обострения эпидемиологической ситуации.

Ранее директор отеля «Арт Москва Войковская» Михаил Волков сообщил ТАСС, что из гостиницы госпитализировали восьмерых китайцев с диагнозом ОРВИ. Иностранцы приехали в Москву накануне, в их группе более 20 человек, их и других постояльцев обследуют медики.