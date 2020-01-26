Около 600 рыбаков отрезало от берега на отколовшейся льдине в Сахалинской области

Инцидент произошел в результате начавшегося отлива и ветра в заливе Мордвинова, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС. На место прибыли 20 спасателей с 16 единицами техники. Людей переправляют на берег на лодках. Также работает судно на воздушной подушке. Кроме того, на случай необходимости подготовлен к вылету вертолет Ми-8 Хабаровского МЧС.