Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить законность приговора фигуранту «московского дела» Константину Котову

О результатах глава ведомства Игорь Краснов должен доложить до 31 марта.

Ранее, после большой пресс-конференции Путин пообещал корреспонденту «Дождя» изучить обстоятельства дела. При этом президент напомнил, что в России за подобные нарушения не самое суровое наказание.

Есть надежда, что Владимир Путин сам усомнился в объективности обвинения и справедливости наказания. Такое мнение высказала «Эху Москвы» адвокат Анна Ставицкая. Защита Котова подала жалобу в Конституционный суд, и есть шанс, что эта инстанция также признает вынесенный приговор незаконным, добавила Анна Ставицкая.

Константин Котов – единственный фигурант московского дела, получивший 4 года колонии по так называемой «дадинской статье» о неоднократном нарушении правил проведения митингов .