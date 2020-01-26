Участницы ипотечных программ выйдут сегодня на массовый пикет в Ханты-Мансийском автономном округе

Они пытаются добиться обещанной государством помощи.

На улицы Сургута выйдут участники программ, которые региональные власти запускали для стимулирования покупок жилья, — пишет информационное агентство «Новый день». По его данным, в 2006-ом году местное правительство пообещало гражданам самые разные льготы за приобретение жилья в ипотеку, например субсидии на детей в семье или компенсацию процентной ставки. Всего этими предложениями воспользовались шестьдесят семь тысяч человек.

Проблемы начались в прошлом году, когда эти программы поддержки по каким-то причинам начали закрывать. Это привело к тому, что в минувшем сентябре пять женщин в Сургуте начали голодовку. Тогда уже на следующий день представители властей приехали к ним и обещали помочь. «Новый день» сообщает, что за прошедшие месяцы некоторые их требования действительно выполнили, но над остальными обязательствами чиновники работать перестали.

Организаторы массового пикета не исключали, что в нем поучаствуют не только жители Сургута, но и Нижневартовска и Нефтеюганска. Акция начнется в 12 часов (10 00 по Москве).