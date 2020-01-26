Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы

Первые три места достались Алене Косторной, Анне Щербаковой и Александре Трусовой соответственно. В целом на турнире в австрийском Граце россияне завоевали 10 из 12 возможных медалей, что стало рекордом для одной страны. Кроме того, российские фигуристы взяли золото во всех видах программы (четыре из четырех). В последний раз такое происходило в 2006 году.
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