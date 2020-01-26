В Гонконге из-за вирусной угрозы отменен массовый ежегодный забег

Для участия в нем зарегистрировались 74 тысячи человек. Вступительный взнос будет полностью возвращен участникам, сообщается на сайте мероприятия. Марафон «Стандард чартерд» должен был пройти 8 и 9 февраля. В настоящее время в Гонконге подтверждено пять случаев пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. Все заболевшие приехали из города Ухань, откуда и началось распространение заболевания.