В Гонконге из-за вирусной угрозы отменен массовый ежегодный забег

Для участия в нем зарегистрировались 74 тысячи человек. Вступительный взнос будет полностью возвращен участникам, сообщается на сайте мероприятия. Марафон «Стандард чартерд» должен был пройти 8 и 9 февраля. В настоящее время в Гонконге подтверждено пять случаев пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. Все заболевшие приехали из города Ухань, откуда и началось распространение заболевания.
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