Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Китае достигло почти 2 тысяч

Количество летальных исходов выросло до 56. Как сообщил Госкомитет по делам здравоохранения КНР, состояние 324 пациентов оценивается как тяжелое. При этом ведомство отмечает, что еще около 2700 человек могут быть заражены, однако их диагноз еще не подтвержден. Примерно 21,5 тысяча жителей страны имели тесные контакты с инфицированными и находятся под наблюдением врачей.