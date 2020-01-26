Адмирал США посоветовал ограниченным в военных ресурсах американским союзникам выстраивать оборону по примеру России

Командующий ВМС США в Европе и Африке Джеймс Фогго посоветовал ограниченным в военных ресурсах американским союзникам выстраивать оборону по примеру России. Он пояснил, что имеет в виду соединенные в единую систему береговые РЛС, противокорабельные ракеты и умные мины. В качестве примера Фогго привел организацию российской обороны в Крыму, где установлены ЗРК С-300 и С-400, пишет Business Insider. Адмирал регулярно публично комментирует действия конкурентов США в военной сфере, в первую очередь России и Китая. Так, в феврале прошлого года он обещал не допустить господства Москвы и Пекина в Арктике.