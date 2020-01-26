Роспотребнадзор дал рекомендации россиянам в связи с угрозой распространения коронавируса

Так, федеральная служба советует использовать в поездках маски для защиты органов дыхания, пить только бутилированную воду и есть только термически обработанную пищу, не посещать рынки, где продаются животные и морепродукты, а также зоопарки, и культурно-массовые мероприятия с привлечением животных. При первых признаках заболевания обращаться за медицинской помощью в лечебные организации и не допускать самолечения. В ведомстве порекомендовали уточнять эпидемиологическую обстановку при планировании путешествий и воздержаться от поездок в китайский город Ухань до стабилизации ситуации.
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