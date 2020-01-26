До 54 возросло число жертв нового коронавируса в Китае

Количество подтвержденных случаев заражения увеличилось почти до 2 тысяч. Это следует из официальных информационных сообщений властей страны. Ранее сообщалось о 1372 зараженных и 41 погибшем. Больше всего случаев инфицирования – свыше тысячи — в провинции Хубэй и ее административном центре Ухане, где первоначально начал распространяться коронавирус. На этот же регион приходится наибольшее количество жертв — 52. Новый тип пневмонии также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Малайзии, Непале, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии. Первый «предполагаемый» случай заражения зафиксирован в Канаде.