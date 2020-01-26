Число погибших в результате землетрясения на востоке Турции достигло 31

Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на спасательные службы. Ранее сообщалось о 29 погибших и почти 1,5 тысячах пострадавших. Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в пятницу вечером в восточной провинции Элязыг, население которой составляет около 400 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 км. Затем было зафиксировано еще свыше 200 афтершоков магнитудой 4,0 и выше. Подземные толчки ощущались во многих регионах страны, а также в Израиле, Ираке и Сирии.