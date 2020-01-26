Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить законность обвинительного приговора Константину Котову

Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить законность обвинительного приговора фигуранту «московского дела» Константину Котову. Ответственным за проверку назначен новый генпрокурор Игорь Краснов. Он должен представить доклад до 31 марта. Соответствующее поручение дано по итогам пресс-конференции 19 декабря. Про Котова президента уже после ее завершения спросил корреспондент телеканала «Дождь». Константин Котов приговорён к четырём годам колонии по обвинению в неоднократных нарушениях правил проведения публичных мероприятий. Он стал вторым человеком в России, лишенным свободы по этой статье. Первым был Ильдар Дадин, которого в 2015 году приговорили к трем годам. Через два года приговор отменили.
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