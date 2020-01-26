Состояние Илона Маска за неделю увеличилось на 1,7 миллиарда долларов и достигло 32 миллиардов

Это произошло благодаря росту котировок подконтрольного бизнесмену автопроизводителя Tesla, которые за этот период выросли на 16% (а с начала года — более чем на 30%), пишет Forbes. В результате капитализация Tesla впервые пробила отметку в 100 миллиардов. Показатели позволили компании Маска обогнать по рыночной стоимости Ford и GM, что Forbes называет «невероятным достижением»: Tesla в прошлом году поставила около 370 тысяч автомобилей, а Ford и GM — около 2,5 и порядка 3 миллионов штук соответственно.