Израильские военные нанесли удары по объектам радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск воздушных шаров со взрывчаткой в сторону еврейского государства. Об этом сообщила в «Твиттере» пресс-служба Армии обороны Израиля. Отмечается, что среди целей были объекты по производству оружия и военный комплекс.

Как сообщил РИА Новости представитель палестинского минздрава, в больницы не поступали пострадавшие в результате израильских авиаударов по сектору Газа.