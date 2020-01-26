Марат Хуснуллин, курировавший в Москве программу реновации, предлагает провести ее по всей стране

«Жилье стареет достаточно серьезными темпами, это создает очень большую угрозу», — сказал в эфире федерального телеканала бывший глава столичной градостроительной политики, занявший пост вице-премьер в новом правительстве. По его словам, начать можно с крупных городов.

Московские власти объявили о программе реновации в 2017 году. Критики отмечали, что не все попавшие в нее дома были ветхими или аварийными, а также жаловались на непрозрачность процедуры голосования жильцов и высотность новых зданий. Прошлой весной законопроект о всероссийской реновации вносили в Думу, однако он был отклонен в первом чтении.