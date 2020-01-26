Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 54

В провинции Хубэй скончалось еще 13 человек и свыше 320 заразились, сообщает местная газета Global Times. Ранее сообщалось о 41 умершем и почти 1400 случаях заражения.

В граничащих с Россией территориях Китая, по данным Минздрава, выявлено семь случаев заболевания новым коронавирусом, один летальный.