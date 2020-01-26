Роспотребнадзор контролирует ситуацию с туристами из КНР, госпитализированными из гостиницы в Москве

Предварительный диагноз у заболевших — ОРВИ, сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее директор отеля «Арт Москва Войковская» Михаил Волков сообщил ТАСС, что из гостиницы госпитализировали восьмерых китайцев. Всего там проживает 220 граждан КНР. Врачи обследуют других участников туристической группы, которая прибыла накануне.