Фигуристы сборной России повторили рекорд по количеству наград на одном чемпионате Европы. На турнире в австрийском Граце россияне завоевали четыре золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали. Ранее это удавалось фигуристам из СССР, которые завершали чемпионат Европы с десятью медалями в 1986 (2-4-4) и 1987 (3-4-3) годах.

Впервые за 14 лет российские фигуристы завоевали золото во всех четырех дисциплинах. В женском одиночном катании победу одержала Алена Косторная, в мужском — Дмитрий Алиев, в соревнованиях спортивных пар — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, у танцевальных дуэтов — Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Следующий чемпионат Европы пройдет в хорватском Загребе в будущем году.