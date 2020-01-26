Широкофюзеляжный самолет Boeing 777X совершил первый испытательный полет

Трансляцию взлета и посадки вела на своем сайте американская корпорация. Продолжительность полета составила почти 4 часа, он проходил над штатом Вашингтон от города Эверетт до Сиэтла. Это испытание неоднократно откладывалось, в последний раз — в пятницу — из-за слишком сильного ветра.