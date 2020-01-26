Представители левых сил подали обращение в АП с требованием провести референдум по поправкам в Конституцию

Представители левых сил подали обращение в приемную администрации президента с требованием провести референдум по готовящимся поправкам в Конституцию.

На Старой площади в Москве накануне собралось, по разным оценкам, от ста до нескольких сот человек. В их числе представители «Левого фронта», «Другой России», движения «Новороссия». Они требуют созвать Конституционное собрание и провести голосование по каждой поправке, а не пакетом, как предложил Владимир Путин.