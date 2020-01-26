Журналист Александр Белов пожаловался на угрозы после публикации новостей о главе Чувашии Михаиле Игнатьеве

По его словам, их пишут в комментариях под публикациями на сайте газеты. Главный редактор «Правда ПФО» «первым рассказал», как глава республики издевался над пожарными во время церемонии вручения ключей от новых служебных машин, и о его призывах «мочить» журналистов и блогеров, критикующих власть, напоминает издание «Подъем». После этого в «Единой России» заявили о намерении поставить вопрос об исключении главы Чувашии из своих рядов и его соответствии занимаемой должности.