У китайцев, госпитализированных из гостиницы в Москве, нет признаков пневмонии

Граждане Китая, госпитализированные из гостиницы в Москве, находятся в удовлетворительном состоянии, признаков пневмонии у них нет. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения. Там отметили, что скорая выезжала на местно проживания туристов и затем доставила семерых из них в стационар потому, что они приехали из региона, к которому приковано повышенное внимание. В департаменте также заверили, что в столице нет угрозы обострения эпидемиологической ситуации. Ранее представитель экстренных служб сообщил, что из гостиницы «Арт Москва Войковская» с диагнозом ОРВИ госпитализированы в инфекционную больницу семь граждан Китая. Позже директор отеля сказал ТАСС, что число госпитализированных увеличилось до 8. Иностранцы приехали в Москву накануне, в их группе более 20 человек, их и других постояльцев обследуют медики.
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