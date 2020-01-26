Mastercard планирует запустить в России сервис для приема безналичных чаевых

Платежная система ведет с банками переговоры о присоединении к проекту и обсуждает технические детали построения платформы, пишет РБК со ссылкой источники в банковской сфере.

По словам собеседников издания, сервис планируется запустить до конца этого года. К нему смогут присоединиться все желающие банки. Аналогичный сервис прошлым летом уже запустила в пилотном режиме в Москве другая международная платежная система — Visa. Она создала платформу вместе с «Русским стандартом», другие банки в ней не участвуют.