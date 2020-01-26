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01:06, 26 января 2020

Новый широкофюзеляжный Boeing 777X совершил первый испытательный полет

Новый широкофюзеляжный Boeing 777X совершил первый испытательный полет. Он вылетел из аэропорта города Эверетт (штат Вашингтон) и через несколько часов успешно приземлился в Сиэтле, сообщается на сайте американской компании. Как пишет Bloomberg, на фоне произошедших с предыдущей моделью — 737 MAX — катастроф к безопасности 777X будет приковано повышение внимание регуляторов, авиакомпаний и инвесторов. Сомнения критиков вызывают также размеры лайнера, которые могут оказаться слишком большими для современных авиакомпаний. Кроме того, это самый дорогой самолет Boeing — его цена без скидок более 444 миллионов долларов.



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