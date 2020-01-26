Число госпитализированных китайцев из гостиницы на севере Москвы выросло до 8

Предварительный диагноз у семерых из них ОРВИ, еще у одного – ангина, сообщил ТАСС директор отеля Михаил Волков. Всего, по его словам, в гостинице проживает 220 граждан КНР.

Ранее источник в медицинских кругах сообщил, что семеро граждан КНР госпитализированы из отеля на Войковской с высокой температурой. Иностранцы приехали в Москву накануне, в их группе более 20 человек, в настоящее время их обследуют медики. Других постояльцев тоже, передает Интерфакс. Возле гостиницы находится порядка 10 машин скорой помощи. Сам отель работает в обычном режиме.

И как только что заверили в департаменте здравоохранения, у госпитализированных туристов из Китая нет признаков пневмонии. Их доставили в стационар прежде всего потому, что они прибыли из региона, к которому сейчас приковано повышенное внимание. Обычно в таких случаях «скорая» дает консультацию по телефону.