В США предстоящей ночью пройдет церемония вручения премии Grammy

Основных номинантов трое, почти все рэперы. Так певица Lizzo заявлена сразу в 8 номинациях, включая основные — запись и альбом года, за диск «Cuz I Love You». Помимо этого американская рэперша претендует на Grammy в категории «лучший новый исполнитель» и ряде других. У 18-летней поп-певицы Билли Айлиш, а также юной звезды рэпа Lil Nas X по 6 номинаций. В числе рок-музыкантов Grammy может достаться команде Vampire Weekend, чья последняя полноформатная работа «Father Of The Bride» выдвинута в категории «альбом года», или группе Tool. Среди других номинантов — певица Бейонсе, поп-звёзды Тейлор Свифт и Лана Дель Рей. Подготовка к церемонии, которая по традиции пройдёт в Лос-Анджелесе, не обошлась без скандала. Незадолго до неё Дебору Дуган, директора и президента Академии искусств и звукозаписи, которая вручает Grammy, отстранили от должности. А американского рэпера YG, он должен был спеть на церемонии, в пятницу задержала полиция по подозрению в грабеже. Музыканта отпустили под залог в 250 тысяч долларов.

Церемония Grammy пройдёт в 62-й раз.