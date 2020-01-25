Митинг против мусорного полигона пройдет сегодня в городе Александров

Местные жители требуют перестать свозить туда отходы из Москвы.

Жители Александрова соберутся у Дома культуры «Искож». Люди намерены выразить свое отношение к тому, что тонны мусора ежедневно попадают в их город из российской столицы и местные власти дают на это разрешение. Активисты отмечают, что Москва избавляется от отходов ценой экологии регионов, куда их направляют. В течение прошлого года жители Александрова неоднократно выходили на митинги с требованием о прекращении завоза столичных отходов. Однако пока результата это не принесло.

В конце декабря прошлого года экоактивисты провели суточный мониторинг, в ходе которого было установлено, что за 24 часа на полигон Александрова приехал 91 мусоровоз. По приблизительным расчетам специалистов, с помощью различной техники на свалку ввезли 2366 тонн отходов.

Инициаторы митинга согласовали его с властями.