Из гостиницы «Арт-Москва Войковская» на севере столицы с подозрением на ОРВИ госпитализированы семь граждан Китая

Точный диагноз им поставят после обследования. По сведениям ТАСС, иностранцы приехали в Москву несколько дней назад в составе туристической группы. Всего в ней более 20 человек. Сейчас их и других постояльцев отеля осматривают медики. Всего гостинице проживают 270 человек. Как передает «Интерфакс», на месте дежурит более 10 автомобилей «скорой» помощи. От пневмонии, вызванной новым короновирусом, в Китае скончался 41 человек, число заболевших приблизилось к 1400-м. В Москве до сегодняшнего дня заболевших новым видом пневмонии не было.
Самое обсуждаемое
Бестактное вмешательство смерти — главный риск новой системы Новая система не только незаконна, аморальна и неэффективна. Она таит в себе очевидную угрозу. Понятийный характер власти Госсовета или как он будет называться, приведет к тому, что после смерти первого лица трон будет захватываться исключительно силой…
Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…
«Яблоко» создает совет по разработке альтернативных поправок к Конституции и будет добиваться их рассмотрения на референдуме Мы считаем, что наша общая гражданская и политическая ответственность в том, чтобы предложить альтернативу пожизненному личному правлению и добиться вынесения этой альтернативы на суд народа России…