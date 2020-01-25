Из гостиницы «Арт-Москва Войковская» на севере столицы с подозрением на ОРВИ госпитализированы семь граждан Китая

Точный диагноз им поставят после обследования. По сведениям ТАСС, иностранцы приехали в Москву несколько дней назад в составе туристической группы. Всего в ней более 20 человек. Сейчас их и других постояльцев отеля осматривают медики. Всего гостинице проживают 270 человек. Как передает «Интерфакс», на месте дежурит более 10 автомобилей «скорой» помощи. От пневмонии, вызванной новым короновирусом, в Китае скончался 41 человек, число заболевших приблизилось к 1400-м. В Москве до сегодняшнего дня заболевших новым видом пневмонии не было.