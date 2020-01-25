Широкофюзеляжный «Боинг-777-экс» совершает первый испытательный пролет

Новейший лайнер вылетел из аэропорта города Эверетт и через несколько часов приземлится в Сиэтле. Испытания нового самолета пришлись на серьезный кризис, связанный с приостановкой выпуска «Боинг-737 макс» после двух катастроф. Из-за сбоя в работе системы улучшения маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза приостановили эксплуатацию лайнеров данной серии.