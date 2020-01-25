В Сенате США сторона защиты президента Дональда Трампа начала свое выступление в рамках процесса по импичменту, который Трампу вынесла Палата Представителей. На изложение аргументов у защитников президента есть три дня.

Рассмотрение дела по существу в рамках процесса по импичменту в Сенате началось во вторник — когда была принята резолюцию по правилам проведения процесса. Затем три дня со своими аргументами выступала сторона обвинения — семь делегированных Палатой Представителей конгрессменов. Сегодня был первый день выступления стороны защиты. И адвокаты Трампа начали с того, что обвинили демократов в попытке отменить результаты президентских выборов 2016 года и повлиять на исход выборов в этом году. Также защитники президента заявили, что он не совершил ничего противозаконного — Трампу вынесли обвинение в злоупотреблении властью и воспропятстсовании работе Конгресса. Президент США и его окружение пытались заставить украинские власти расследовать сына бывшего вице-президента США и главного конкурента Трампа на выбора Джо Байдена Хантера в обмен на предоставление помощи со стороны США. В рамках этой кампании весной прошлого года со своего поста была внезапно отозвана посол США в Украине Мари Йованович.

Несмотря на то, что у стороны защиты — как и обвинения, есть 24 часа на то, чтобы изложить свои аргументы в течение трех дней, адвокаты Трампа выступали сегодня только два часа. Слушания возобновятся в понедельник.