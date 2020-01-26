Туроператор «Русь-Тур» с завтрашнего дня начинает вывоз своих туристов с китайского острова Хайнань

Как говорится в заявлении компании, рейс из Хабаровска вылетит на Хайнань пустым и вывезет с острова первую группу. Вывозные рейсы будут производиться каждый день и все клиенты туроператора покинут остров в течение недели. Всего на Хайнане сейчас находится более 1 тыс. туристов «Русь-Тур».