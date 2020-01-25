Семь человек госпитализированы с признаками ОРВИ из отеля в Войковском районе Москвы

По сведениям ТАСС, все они граждане Китая. Несколько дней назад они приехали в Москву в составе туристической группы. Всем предстоит обследование на короновирус нового типа, который распространяется в КНР. В настоящий момент других посетителей гостиницы осматривают медики, у всех экстренно берут анализы.