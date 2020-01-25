Качиньский: Россия, как и Германия, обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой

Россия, как и Германия, обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны. Об этом в интервью немецкому изданию Bild заявил лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев назвал заявления Качиньского о компенсациях провокационными и попыткой сгладить дипломатический провал, связанный с

неучастием польского президента в памятных мероприятиях в Иерусалиме.

В свою очередь замглавного редактора газеты «Выборча» Роман Имельский рассказал «Эху Москвы», что тема российских компенсаций, в отличие от немецких, польской общественностью не поднимается.

Ранее сообщалось, что Польша планирует взыскать с Германии $850 млрд., претензии к России официально еще не формулированы.