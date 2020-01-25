РПЦ не планирует экономить на церковном убранстве

Внешний вид сооружений и священнослужителей представляет высокую культурную ценность для будущих поколений, об этом сказал глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Облачения священнослужителей также внесут большой вклад в церковную культуру и будут выставляться в музеях, добавил Иларион.