Новейший широкофюзеляжный самолет «Боинг-777-экс» наконец отправился в первый испытательный полет. Он вылетел из аэропорта в окрестностях американского города Эверетт . Испытания неоднократно откладывались, в последний раз это произошло в пятницу из за слишком сильного ветра.

Первый испытательный полет лайнера продлится до пяти часов.