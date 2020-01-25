Плакаты, запугивающие участников несогласованных акций, появились в петербургском метрополитене

Подобное не в первый раз появляется в городе.

Плакаты, которые накануне появились в вагонах метро Петербурга, напоминают об ответственности за участие и организацию несогласованных. В выходных данных указано, что наглядную агитацию изготовили по заказу прокуратуры Петербурга. Фотографии плакатов появились в телеграм-канале Апология протеста. Авторы предостерегают, что устраивать митинги, шествия, собрания и демонстрации запрещено на Дворцовой и Исаакиевской площадях, а также на Невском проспекте. Впрочем, не так давно Конституционный суд России счел, что подобные запреты нарушают права граждан нашей страны. Отметим также, что раньше Смольный развешивал по городу плакаты, где призывал участников несогласованных мирных акций «думать головой».

Накануне новый премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил надбавку для сотрудников МВД и Росгвардии, которые будут разгонять несогласованные акции.